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Arsenal, 7 futbolcusuyla yollarını ayırdı

İngiliz ekibi Arsenal sözleşmesi sona erecek olan Cohen Bramall, Petr Cech, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Aaron Ramsey ve Danny Welbeck ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Spor / 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
Arsenal, 7 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan 7 oyuncunun ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cohen Bramall, Petr Cech, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Aaron Ramsey ve Danny Welbeck’e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinden başarılar dilendi.

Arsenal, Premier Lig’de bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 70 puanla ligi 5. sırada tamamlayarak, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Arsenal, bu sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde de Chelsea’ye 4-1 yenilmişti.

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