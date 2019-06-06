Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a büyük onur!

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) "yılın çaylağı" ödülünün sahibi oldu.

Spor / 06 Haziran 2019 Perşembe 21:50
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a büyük onur!

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 'yılın çaylağı' ödülünün sahibi oldu.

Bundesliga'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada rakiplerini geride bırakan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, ligde ilk sezonunu geçiren futbolculara verilen 'yılın çaylağı' ödülünü kazandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, oylamada takım arkadaşı Arjantinli Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Fransız Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira'yı geride bıraktı.

Ozan Kabak, geride kalan 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu. Bundesliga'da 16. sırayı alan ve play-out maçlarında Union Berlin'e elenerek küme düşen Stuttgart'ta ilk sezonunda 15 maça çıkan Ozan, 3 gol attı.

'Destek veren herkese teşekkürler'

Öte yandan Twitter hesabından açıklamada bulunan Ozan Kabak, 'Dünyanın en önemli liglerinden Bundesliga'ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

FrankfurtBundesligaBorussia DortmundMilli FutbolcuGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar