Türkiye - Fransa maçı öncesi Okay Yokuşlu şoku!

Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Okay Yokuşlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi aday kadrodan çıkartıldı.
Cenk Tosun'un ardından Okay'ın da sakatlanması moralleri bozdu.
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.