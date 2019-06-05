Beyaz Gazete Ana Sayfa

Türkiye - Fransa maçı öncesi Okay Yokuşlu şoku!

Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Okay Yokuşlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi aday kadrodan çıkartıldı.

Spor / 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
Türkiye - Fransa maçı öncesi Okay Yokuşlu şoku!

Cenk Tosun'un ardından Okay'ın da sakatlanması moralleri bozdu.

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

İzlandaCenk TosunMilli TakımCelta VigoYunanistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar