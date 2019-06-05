Beyaz Gazete Ana Sayfa

PSG'de Buffon dönemi sona erdi

Paris Saint-Germain, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor / 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:22
PSG'de Buffon dönemi sona erdi

Fransa 1. Lig takımlarından Paris Saint-Germain’de 41 yaşındaki kaleci Buffon ile yollar ayrıldı. Kulüpten tecrübeli eldivenin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Sahada gerçek bir beyefendi ve olağanüstü bir takım arkadaşı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonunda Fransız ekibine transfer olan ve 25 maçta kalesinde 25 gol gören Buffon ise PSG’nin sözleşme yenileme teklifine rağmen ayrılık kararı aldığını, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediğini belirtti.

BuffonFransaParis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar