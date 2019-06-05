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Anadolu Efes finalde

TBL Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-72 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Spor / 05 Haziran 2019 Çarşamba 21:00
Anadolu Efes finalde

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Şakacı xx

Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison xxx 24, Tai Webster xx 6, Zach Auguste xx 15, Nigel Hayes xx 12, Göksenin Köksal xx 8, Marko Arapovic x 2, Can Korkmaz x 5, Ege Arar x, Caner Erdeniz x, Erol Can Çinko x

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Anadolu Efes: Bryant Dunston x 2, James Anderson xx 13, Motum xxx 24, Vasilije Micic xxx 23, Sertaç Şanlı x 4, Shane Larkin xx 12, Onuralp Bitim x, Doğuş Balbay x, Metecan Birsen x, Buğrahan Tuncer x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 15-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 36-41 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 51-62 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Tai Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)

EfesDoğuşTai


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