93. Gazi Koşusu'nun kazananı The Last Romance

Bu yıl 93. kez düzenlenen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.



Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen 21 safkanın katıldığı yarışı, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.



Jokey Ahmet Çelik de yarışı üst üste beşinci kez kazanarak tarihe geçti. Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu



The Last Romance, yarışa katılan iki dişi safkandan biriydi.



Yarışta Özcan Yıldırım idaresindeki Kuzey Kafkasyalı ikinci, Erhan Yavuz idaresindeki Hürat üçüncü, Gökhan Gökçe idaresindeki Scoutleo ise dördüncü oldu.







DAĞITILACAK ÖDÜLLER



Türk at yarışçılığının en önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak. Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtılacak.



Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453 bin 750 lira, ikinciye 181 bin 500 lira, üçüncüye 90 bin 750 lira, dördüncüye ise 45 bin 375 lira olmak üzere toplam toplamda 771 bin 375 lira yetiştiricilik primi verilecek.



Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.