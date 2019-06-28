Galatasaray 3 oyunucuyu açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu.



Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:



'Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir.'







ADEM BÜYÜK 2 YILLIK İMZALADI



Galatasaray, her konuda anlaştığı Adem Büyük transferini bitirdi. Sarı kırmızılı tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



AP'a yapılan açıklamada Galatasaray'ın Adem'e 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, 2020-21 sezonu için ise 4 milyon TL ödenyeceği belirtildi.



31 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.







OZORNWAFOR DA KAP'A BİLDİRİLDİ



Galatasaray, Ryan Babel ve Adem Büyük transferlerinin ardından Valentine Ozornwafor'u da açıkladı.



Sarı kırmızılı takım, 20 yaşındaki stoper için Nijerya ekibi Enyimba'ya 300 bin euro ödedi. Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken genç futbolcu, 4 yıllık toplam 575 bin euro kazanacak.









