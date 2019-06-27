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Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İstanbul’a geldi.

Spor / 27 Haziran 2019 Perşembe 17:07
Ryan Babel, İstanbul'a geldi
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Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray’ın listesinde bulunan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’a geldi. ABD’deki tatili tamamlayan Babel, İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların İstanbul’a getirdiği Hollandalı futbolcuyu yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmesi bekleniyor.

Son olarak İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, Liverpool’un dışında Türkiye’de Kasımpaşa ve Beşiktaş’ta forma giydi.

BabelRyan BabelFormaAjax


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