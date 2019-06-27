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Galatasaray, Aboubakar için teklifini yaptı!

Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya ilk teklifini yaptı. Fatih Terim'in çok istediği belirtilen Aboubakar için Porto'ya 2,5 milyon euro kiralama ve 7,5 milyon euro satın alma opsiyonu önerildi. Yıldız isim ise 3 milyon euro maaş alacak.

Spor / 27 Haziran 2019 Perşembe 15:34
Galatasaray, Aboubakar için teklifini yaptı!

Galatasaray yönetimi, Porto'ya 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve 7,5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Aboubakar'a da 1 yıl için 3 milyon euro maaş teklifi yapıldı.

ABOUBAKAR, FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Aboubakar'ın da daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması ile oynadığı için Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kamerun'lu yıldızın kendisini yeniden ispatlamak için bunu bir fırsat olarak gördüğü konuşuluyor.



2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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