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Eljif Elmas İngiliz talip!

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Eljif Elmas için Tottenham kesenin ağzını açtı. İngiliz ekip, 17 milyon euro bonservis bedeli ve Janssen'i Fenerbahçe'ye verme teklifini düşünüyor.

Spor / 27 Haziran 2019 Perşembe 15:26
Eljif Elmas İngiliz talip!

The Guardian'dan çok önemli bir iddia geldi. Uzun süredir Tottenham'a gideceği konuşulan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon euro ve sözleşmesi 2020'de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen'in bonservisinin teklif edileceği öne sürüldü.



JANSSEN BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Premier Lig'de ve Devler Ligi'nde bu kez kupayı kaldırmayı kafasına kolan İngiliz ekibi, kadrosunda büyük reform yapacak. 2017-18 sezonunun başında, Tottenham'dan Fenerbahçe'ye kiralık gelen Janssen, sakatlıkla boğuşsa da gösterdiği performansla taraftarın ve camianın beğenisini toplamıştı. Janssen, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyebilir.

The GuardianEuroFenerbahçeTottenham


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