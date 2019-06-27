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Abdulkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de

A Milli Futbol Takımı’nın iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel Medine’ye gitti.

Spor / 27 Haziran 2019 Perşembe 09:03
Abdulkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de

Transferin iki gözde ismi Trabzonspor’lu Abdulkadir Ömür ile İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Medine’ye gitti. İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine’ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler. Hz. Muhammed’in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami’ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti.

İslamFormaPeygamber


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