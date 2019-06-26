Yusuf Erdoğan özür diledi

Bursaspor ile yollarını 21 Haziran 2019 tarihinde ayıran ve adı Galatasaray ile anılan Yusuf Erdoğan'ın sarı kırmızılı ekibin formasını giyip verdiği poz ses getirmişti.



Genç oyuncu bugün konuyla ilgili A Spor'a açıklama yaptı. Galatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan, 'Formayı giyerek hata yaptım, giymemeliydim! Heyecana kapıldım, özür dilerim. İstanbul'a giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağım' dedi.





