Yusuf Erdoğan özür diledi

Adı Galatasaray ile anılan futbolcu Yusuf Erdoğan'ın dün Galatasaray formasıyla verdiği poz olay olmuştu. Oyuncu bugün özür diledi.
Bursaspor ile yollarını 21 Haziran 2019 tarihinde ayıran ve adı Galatasaray ile anılan Yusuf Erdoğan'ın sarı kırmızılı ekibin formasını giyip verdiği poz ses getirmişti.
Genç oyuncu bugün konuyla ilgili A Spor'a açıklama yaptı. Galatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan, 'Formayı giyerek hata yaptım, giymemeliydim! Heyecana kapıldım, özür dilerim. İstanbul'a giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağım' dedi.