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Millilerin ilk rakibi İtalya!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.30’da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Spor / 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
Millilerin ilk rakibi İtalya!

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek olan 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda İtalya, Macaristan ve Slovenya ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki tüm maçlarını Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Salonu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın İtalya ile TSİ 19.30'da karşılaşacak. Milli Takım, ikinci maçını Slovenya ile 28 Haziran Cuma TSİ 17.00'de, üçüncü maçını ise Macaristan ile 30 Haziran Pazar TSİ 17.00'de oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği 12 kişilik kadro ise şöyle:

Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes, Işıl Alben, İnci Güçlü, Cansu Köksal, Asena Yalçın


Milli TakımMacaristanKadın Basketbol TakımıBasketbolIşıl Alben


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