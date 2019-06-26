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'Çakma Messi' 23 kadını taciz etmiş

Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi'nin ikizi olarak tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 23 kadına istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdur kadınlar, İranlı Parastesh’e dava açtı.

Spor / 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:14
'Çakma Messi' 23 kadını taciz etmiş

Insolite TV'nin aktardığı habere göre İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi. Mağdur 23 kadın, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtı.

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.

BarcelonaLionel Messiİran


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