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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2'nci oldu

Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 7’nci durak noktası olan İtalya’da ikinci oldu.

Spor / 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:26
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2'nci oldu

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) 7’nci durak noktası olan İtalya’da zorlu 2’nci yarışta bu sezonki en iyi derecesine ulaşıp 2’nciliği elde etti. Misano Pisti’nde koşulan ikinci yarışa 4’üncü cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, büyük çekişmeye sahne olan yarışta damalı bayrağın altından 2’nci sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Jonathan Rea’nın ardından podyuma çıkarken Leon Haslam ise 3’üncü oldu. Bu sonucun ardından Toprak Razgatlıoğlu 121 puanla pilotlar sıralamasında 6’ncı basamağa yükseldi.

’’Bu sonuç yeni bir sayfanın başlangıcı’’

Üst üste üç durak noktasında üç podyum elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, ’’Bu yarış, Superbike’teki en iyi yarışımdı. Çok iyi başladım, son dört turda da liderliği elde ettim. 1’inci de olabilirdim, Ama artık yolumuz açık. İmola’da yeni bir başlangıç yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Türk adını taşıyan bir takımla yarışıyorum. Bunun sorumluluğunu biliyorum. Ve bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim’’ ifadelerini kullandı.

Red BullYarışLeon


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