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Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

Deneyimli futbolcu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek.

Spor / 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:32
Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

Emre BelözoğluFenerbahçeSpor Toto Süper LigMedipol Başakşehir


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