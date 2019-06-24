Beyaz Gazete Ana Sayfa

Diyarbakırspor sergisi açıldı

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen Diyarbakırspor sergisinde kulübün 51 yıllık mazisine ışık tutan resim ve görüntüler sergilendi.

Spor / 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
Diyarbakırspor sergisi açıldı

24 Haziran 1968 tarihinde Diclespor ve Yıldızspor’un birleşmesiyle kurulan Diyarbakırspor, kuruluşunun 51. yılını önemli bir etkinlikle kutluyor. Kulübün 51 yıllık mazisini içeren sergi, tarihi İçkale Müzesi’nde ziyaretçilere açıldı. Etkinlikte, bir zamanlar Süper Lig’de mücadele etmiş olan yeşil-kırmızılı kulübün tarihine damga vuran resimler ve unutulmaz maçların videoları sergilendi. Sergiyi ziyaret eden taraftarlar unutulmaz resim ve görüntüleri inceleyerek nostalji yaşadı.

Diyarbakırspor’un profesyonel liglerdeki ilk golünü 1968 yılında Ankara Altındağspor’a karşı kaydeden Emin Sevmiş, sergiyi gezince çok duygulandıklarını söyledi.

Sevmiş, “Bu değerli çalışma için Güneydoğu Spor Yazarları’na teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimle beraber inşallah Diyarbakırspor eski başarılı günlerine dönecektir" dedi.

Kulübün ilk futbolcularından Emin Kağar ise, “Bugün hem hüzünlendik hem mutlu olduk. Keşke Diyarbakırspor bu hale, amatöre düşmeseydi. Yeni yönetime herkesin destek olması lazım. Bize ne düşüyorsa hazırız" diye konuştu.

DiyarbakırsporNostalji


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar