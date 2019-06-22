Kasımpaşa, 2 Temmuz'da sahaya iniyor

Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2 Temmuz 2019 Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yapılacak antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına start verileceği duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz 2019 Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerimizde saat 18.00’de yapacağı antrenman ile başlayacak” ifadelerine yer verilirken, Teknik Direktör Kemal Özdeş’in de fotoğrafı paylaşıldı.



Paşa, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’i topladığı 39 puanla 14. sırada tamamlamıştı.