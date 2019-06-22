Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

Estonya’nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında, bugün Belarus ile karşı karşıya geldi. Milliler, Saku Suurhall Arena’da oynanan mücadelede rakibini 25-16, 25-21 ve 25-19‘luk setlerle 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve tarihinde ilk kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu.