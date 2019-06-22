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Cenk Tosun soluğu Bodrum'da aldı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen ve adı Avrupa’daki çeşitli kulüplerle anılan Cenk Tosun, tatil için soluğu Bodrum’da aldı.

Spor / 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:02
Cenk Tosun soluğu Bodrum'da aldı

Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-2018 sezonunun devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un adı Avrupa’nın önemli kulüpleriyle anılıyor. İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan ve her gün yeni bir transfer iddiasının ortaya atıldığı Tosun, tatil için Bodrum’u tercih etti. Milas-Bodrum Havalimanı’na inen milli futbolcu, buradan konaklayacağı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir otele hareket etti.

Cenk Tosun’un Bodrum’da ne kadar kalacağı ise bilinmiyor.

YalıkavakMilli Futbolcu


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