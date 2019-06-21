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Şampiyon Anadolu Efes!

Play-off final serisi son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup eden Anadolu Efes seriyi 4-3'e getirerek, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Spor / 21 Haziran 2019 Cuma 21:44
Şampiyon Anadolu Efes!

Süper Lig'de normal sezon lideri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko play-off final serisinde 7. maçında karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibi Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek karşılaşma 20.00'de başladı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Anadolu Efes son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes böylece 9 sezonluk hasretine son vererek kulüp tarihinin 14. şampiyonluğunu elde etti.

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısındaki üstün oyunuyla farkı 21 sayıya kadar çıkarmayı başaran Anadolu Efes'te Shane Larkin 38 sayılık müthiş performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

ANADOLU EFES 89-74 FENERBAHÇE BEKO

1. periyot sonucu: 21-23
2. periyot sonucu: 23-14
3. periyot sonucu: 25-21

FenerbahçeAnadolu EfesSüper LigBasketbolSinan Erdem Spor Salonu


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