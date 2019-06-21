Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçeli basketbolseverlere iyi haber!

Fenerbahçe Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların tribünde yer alacağını duyurdu.

Spor / 21 Haziran 2019 Cuma 15:32
Fenerbahçeli basketbolseverlere iyi haber!

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için kulübümüzün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığımız itiraz, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Kulübümüzün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21 Haziran tarihinden (Bugün) sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alınmıştır. Karar kapsamında bu akşam oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir.'

Karşılaşma için deplasman tribünü bilet satışının Mobilet üzerinden başladığının kaydedildiği açıklamada, ayrıca 'Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Takımımıza final serisinin yedinci maçında başarılar diliyor; büyük taraftarımızın da desteği ile bu akşam kupayı kaldıracağımıza yürekten inanıyoruz.' denildi.

Fenerbahçe Beko'nun 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası gelecek sezon uygulanacak.

Tahkim KuruluFenerbahçeAnadolu EfesTürkiye Basketbol FederasyonuSinan Erdem Spor Salonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar