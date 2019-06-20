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Onyekuru'dan transfer resti!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, kulübü Everton'a rest çekti. Onyekuru özellikle Şampiyonlar Liginde forma giymek istediği için sarı kırmızılı ekipte oynamaya devam etmek istiyor.

Spor / 20 Haziran 2019 Perşembe 15:26
Onyekuru'dan transfer resti!

Henry Onyekuru kendi işini kendisi hallediyor! Galatasaray'da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu mukavelesi bittiği için kulübü Everton'a dönmüştü.

İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray'ı gösterdi.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA İLETTİ

'Galatasaray'da kalmak istiyorum' diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Onyekuru'nun Everton Kulübü'ne açık ve net bir şekilde 'Kariyerime ve geleceğime Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Fatih Terim'in ve Galatasaray'ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Galatasaray'a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyisini yapacağım inancındayım' dedi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

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