Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a öneriler

Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu'nun Başkan Ali Koç'la yaptığı toplantının ayrıntıları netleşiyor. Yapılan toplantıda tecrübeli oyuncudan da transfer konusunda fikir alındı.



Emre,Başakşehir forması altında birlikte oynadığı İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan Koç'a önerdi. Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin takıma katılmasına onay verdi.









ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE MASAYA OTURACAK



Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir, iki oyuncu için F.Bahçe'den gelen ilk teklifi geri çevirmişti. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek tekrar masaya oturacağı belirtildi.



İki oyuncu Fenerbahçe'nin teklifi ne sıcak bakıyor. Mahmut ve İrfan Can Kahveci'nin kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk iki oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor.



Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi! İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir