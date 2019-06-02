Beyaz Gazete Ana Sayfa

Türkiye, Özbekistan'ı rahat geçti

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya’da karşılaştığı özel maçta, Özbekistan’ı 2-0 mağlup etti.

Spor / 02 Haziran 2019 Pazar 22:58
Türkiye, Özbekistan'ı rahat geçti
Foto Galeri için tıklayın

Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, Özbekistan karşısında çıktığı son hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Tarihinde ilk kez Özbekistan ile karşılaşan Milli Takım, 2-0'lık skor ile galip geldi.

KADRO GÜVEN VERDİ

Şenol Güneş yönetimindeki yeni yapılanma ile yoluna devam eden Ay Yıldızlılar kadrosuyla izleyenlerine güven verdi.



Ay yıldızlılara galibiyeti getiren goller ise Zeki Çelik'ten geldi. Öte yandan Milliler, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4. maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi moral depoladı.

Goller 17 ve 57'indi dakikalarda Mehmet Zeki Çelik'ten geldi.

Milli TakımOğuzhan ÖzyakupA Milli TakımıSinan Bolat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar