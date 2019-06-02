Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, Özbekistan karşısında çıktığı son hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Tarihinde ilk kez Özbekistan ile karşılaşan Milli Takım, 2-0'lık skor ile galip geldi.



KADRO GÜVEN VERDİ



Şenol Güneş yönetimindeki yeni yapılanma ile yoluna devam eden Ay Yıldızlılar kadrosuyla izleyenlerine güven verdi.







Ay yıldızlılara galibiyeti getiren goller ise Zeki Çelik'ten geldi. Öte yandan Milliler, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4. maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi moral depoladı.



Goller 17 ve 57'indi dakikalarda Mehmet Zeki Çelik'ten geldi.