Avrupa'nın en büyüğü Liverpool!

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Liverpool'a Şampiyonlar Ligi Kupasını getiren golü 2. dakikada penaltıdan Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti.



ORİGİ 87'DE ATTIĞI GOLLE TAKIMINA KUPAYI GETİRDİ



Müsabakanın henüz 28. dakikasında penaltı kazanan Liverpool, ikinci dakikada topun başına geçen Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.



Maç bu skorla sona erecek derken sahneye Origi çıktı ve 87'de takımını 2-0 öne geçirdi.







Başka gol sesi çıkmazken, sahadan 2-0 galip ayrılan Jürken Klopp'un Liverpool'u kupayı müzesine götürdü.



LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ ZAFERİ



Liverpool, 2005 yılında İstanbul'da oynanan müthiş finalde 3-0 geriye düştüğü maçta Milan'ı penaltılarla geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı.