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Platini serbest bırakıldı

2022 FIFA Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi ile ilgili usulsüzlük iddiaları sonucu hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı.

Spor / 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:18
Platini serbest bırakıldı

2022 FIFA Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesiyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda turnuvanın Katar’a verilmesinde usulsüzlük yaptığı iddia edilerek, Fransa’da gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest kaldı. 2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürütmüş olan Platini’nin iletişim ekibi, Fransız futbol adamının tutukluk sürecinin sonlandığını açıkladı.

Katar’ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar’a verilmişti.

Dünya KupasıUsulsüzlükMichel PlatiniGüney KoreAvustralya


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