Vahit İpek dünya şampiyonu oldu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Vendetta şampiyonlar gecesinde ringe çıkan Kick Boksçu Vahit İpek, İtalyan rakibini nakavt ederek dünya şampiyonu oldu. Vahit İpek, karşılaşmanın henüz ilk raundunda rakibine vurduğu sağ kroşe ile bayılttı. Bir dakikaya yakın yerde kalan Nino Raia, daha sonra kalkarak bir yaralanması olmadığını belirtti.



Avusturya’nın en büyük dövüş organizasyonu olan Vendetta, yönetim kurulu başkanı Bülent Sağlam, salonun tıklım tıklım dolduğunu vurgulayarak, “Kaliteli maçlar düzenliyoruz. Dünyanın en iyi dövüşçülerini eşleştiriyoruz ve kolay rakiplere kaçmıyoruz bu yüzden de düzenlediğimiz galalara olan ilgi çok yüksekti. Yazın en sıcak gecesinde salonda bozulan havalandırmalar nedeniyle 40 dereceye çıkan sıcaklıkta dövüşen sporcularımızın bu performansları dünya dövüş arenasında büyük takdir topladı. Seyirciler maçlarımıza akın ettiler, bu organizasyonumuzda da yine biletlerimiz tükendi ve yer olmadığı için çok sayıda seyircimiz dışarıda kaldı. Bu güne kadar 45 gala düzenledik. Bunların hepsi de çok beğenildi. Şimdi tüm dünyadan teklifler gelmeye başladı bu organizasyonu dünya çapında yapalım diye. Vendetta olarak uluslararası bir organizasyona dönüşme yolundayız. Şu an İtalya ve Almanya’dan gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Sonbahara doğru da Türkiye’de bir gala düzenleyeceğiz. Sakarya veya İstanbul’dan birisinde olacak bu organizasyonumuz. Türk sporcularımıza imkânlar vererek, dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Avrupa’daki gençlerimiz ringleri ay-yıldız ile titretiyor”



Vendetta Organizasyon basın danışmanı Vedat Alyaz, yeni nesil sporcularımızın dünya çapında büyük başarılara imza attıklarını belirterek, “Türkiye’nin profesyonel dövüş sporlarındaki temsilciliğini Avrupa’da yetişen yeni nesil Türk gençleri büyük başarı ile gerçekleştiriyorlar. Hepsi göğsünde ay-yıldızlı bayrağımız ve dillerinde İstiklal marşımız ile ringleri titretiyorlar. Vendetta şampiyonlar gecesinde ringe çıkan Kadir Akbaş ve Selim Topuz’da rakiplerini devirerek yükselme maçlarında bir basamak üste çıkmanın gururunu yaşadılar. Korkusuz yürek Kadir Akbaş, kendisinden daha tecrübeli rakibi Milan Nakic’i muhteşem bir nakavt ile devirdi. Yine genç kafes dövüşçülerimizden Selim Topuz da Wolfgang Wallner’i ilk rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Olcay Battal ve Serkan Demircan’da rakiplerini ilk rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya imza attılar. Rezan Karaben, ise üç rauntluk karşılaşmasında 15 dakika boyunca 40 derece sıcaklıkta güçlü rakibini darmadağın etti. Polonyalı rakip, yediği onca ağır darbelere rağmen pes etmedi ve muhteşem bir karşılaşma çıkardı. Mücadeleyi sporcumuz puan ile kazandı” dedi.



