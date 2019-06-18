UEFA Eski Başkanı Platini gözaltına alındı

2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, bu sabah Fransa’da gözaltına alındı. Platini’nin 2020 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi’ne götürüldüğü öğrenildi.



Katar’ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar’a verilmişti.