Galatasaray'da Arjantinli yıldıız!

Son şampiyon Galatasaray, orta sahaya çok önemli bir takviyede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen Arjantinli futbolcu Ever Banega'yla anlaşmaya vardı.



3 YILLIK ANLAŞMA 4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ



Arjantin basınında yer alan habere göre Galatasaray ile Banega transferinde anlaşma sağlandı ve resmi duyuru bu hafta içinde yapılacak.



Sarı-kırmızılıların Banega ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı ve 4 milyon euro ödeyeceği de haberin detaylarında yer aldı.







ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYMAMAK İSTİYOR



Öte yandan, Arjantinli futbolcunun Boca Juniors'tan da teklif aldığı ancak bu teklifi Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için reddettiği öğrenildi.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 51 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.