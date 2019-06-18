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Galatasaray'da Arjantinli yıldıız!

Arjantin basını Galatasaray'ın Sevilla'da forma giyen Ever Banega'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını belirtti. Transfer birkaç gün içerisinde belli olacak.

Spor / 18 Haziran 2019 Salı 00:11
Galatasaray'da Arjantinli yıldıız!

Son şampiyon Galatasaray, orta sahaya çok önemli bir takviyede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen Arjantinli futbolcu Ever Banega'yla anlaşmaya vardı.

3 YILLIK ANLAŞMA 4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Arjantin basınında yer alan habere göre Galatasaray ile Banega transferinde anlaşma sağlandı ve resmi duyuru bu hafta içinde yapılacak.

Sarı-kırmızılıların Banega ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı ve 4 milyon euro ödeyeceği de haberin detaylarında yer aldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYMAMAK İSTİYOR

Öte yandan, Arjantinli futbolcunun Boca Juniors'tan da teklif aldığı ancak bu teklifi Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için reddettiği öğrenildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 51 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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