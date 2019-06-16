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NBA'de yılın takası! Anthony Davis Lakers'a...

NBA'de yılın takası gerçekleşiyor! Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i takıma katmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Spor / 16 Haziran 2019 Pazar 10:46
NBA'de yılın takası! Anthony Davis Lakers'a...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk parolasıyla sezona girmek isteyen Los Angeles Lakers, takıma dev bir yıldızı kazandırdı. Los Angeles Kulübü, New Orleans Pelicans'ın süperstarı Anthony Davis'i takas yoluyla takımına kattı.

Los Angels, Davis karşılığında Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart'ı Pelicans'a gönderdi. Bunun yanı sıra Lakers 2019'daki 4. sıra draft hakkını ve bir sonraki iki tane birinci sıra draft hakkını New Orleans Kulübü'ne devretti.

LakersLos AngelesLos Angeles LakersNew Orleans


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