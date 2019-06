Real Madrid'den transfere 303 milyon avro

Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sırada olan İspanya'nın Real Madrid Kulübü, transfere şimdiye kadar 303 milyon avro harcayarak yeni bir rekora imza attı.



Transfere en fazla para harcayan kulüp olarak ilk sıraya çıkan Real Madrid, 9 günde 3 önemli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.



Real Madrid Kulübü, Haziran ayının 4'ünde Luka Jovic, 7'sinde Eden Hazard ve 12'sinde de Ferland Mendy'yi transfer ettiğini duyurdu. İspanya kulübü, daha önce de Eden Militao ve Rodrygo Goes'in transferlerini bildirmişti.



En pahalı transferi Chelsea'dan 100 milyon avroya aldığı Hazard olan Real Madrid, Jovic'e 60 milyon avro, Militao'ya 50 milyon avro, Mendy'ye 48 milyon avro ve Rodrygo'ya da 45 milyon avro ödeyerek, toplamda 303 milyon avroluk transfer gerçekleştirmiş oldu.



Transfere en fazla parayı harcayan kulüpler sıralamasında ilk sıraya yükselen Real Madrid'in arkasından 2017-2018 sezonunda 283 milyon avro ile Fransa'nın Paris Saint-Germain ve 2018-2019 sezonunda 256,9 milyon avro ile İtalya'nın Juventus kulüpleri geliyor.



Real Madrid, Cristiano Ronaldo (96 milyon avro), Kaka (65 milyon avro), Karim Benzema (35 milyon avro) ve Xabi Alonso (30 milyon avro) gibi yıldız futbolcuları kadrosuna kattığı 2009 yazında bile toplamda 254 milyon avro harcamıştı.



Diğer yandan, transfer sezonunda tüm gözleri üzerine çeken Real Madrid'in şimdiye kadar aldığı 5 futbolcu ile yetinmeyeceği ifade edilirken, Avrupa futbolunun öne çıkan yıldız isimlerinden en az birini daha kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.



İspanyol basınında yer alan transfer iddialarına göre Real Madrid'in merceğinde Paul Pogba (Manchester United), Kylian Mbappe ve Neymar (Paris Saint Germain) ile Sadio Mane (Liverpool) bulunuyor



- "Tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz"



Real Madrid'in transferde bu kadar hızlı hareket edip büyük paralar harcamasının arkasında yatan sebep ise kupasız geçen bir sezon olarak gösteriliyor.



Bu sezon lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarından eli boş dönen Real Madrid'de kulüp başkanı Florentino Perez'in "Beklediğimiz bir sezon geçirmedik ve buna tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz." şeklindeki sözü transfer politikasının arkasında yatan gerçeği gösteriyor.



- Sezonu 3 teknik direktörle geçirdi



Geçen sezon sırasıyla Julen Lopetegui, Santiago Solari ve Zinedine Zidane olmak üzere üç teknik direktör değiştiren Real Madrid, şampiyon Barcelona'nın 19 puan gerisinde ve Atletico Madrid'in arkasında ligi 3. sırada tamamlamıştı.



Real Madrid'e 2015-2016 ile 2017-2018 sezonları arasında teknik direktörlük yaptığı dönemde toplam 9 kupa kazandıran Zidane, art arda 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısını göstermişti.



Fransız teknik adam Zidane ile yeni sezona hazırlanan Real Madrid'de tek hedef kupa kazanmak olurken, Jovic (21 yaş), Militao (21 yaş), Rodrygo (18 yaş) ve Mendy (24 yaş) gibi genç isimlerle geleceğe yönelik yatırımlar da yapılıyor.



Dünyadaki kulüpler arasında 750,9 milyon avroluk gelirle en zengin kulüp olarak ilk sırada yer alan Real Madrid, ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı da gelecek dönem için hazırlıyor.



Florentino Perez'in "Geleceğin büyük dijital stadyumu olacak." dediği Santiago Bernabeu Stadı'nı 575 milyon avroluk maliyetle 2023 yılına kadar yenileyecek Real Madrid, 66 bin metrekarelik bir alana yayacağı stadyumunun kapasitesini 82 bine çıkaracak.