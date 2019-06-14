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Monaco Ozan Kabak ile anlaştı!

Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Ozan Kabak, Fransa yolcusu...

Spor / 14 Haziran 2019 Cuma 11:30
Monaco Ozan Kabak ile anlaştı!

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper Monaco ile anlaşma sağladı.

Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan kısa sürede gösterdiği performasla adından söz ettirdi. Monaco'nun genç yıldızın bonservisi için 13 milyon Euro (yaklaşık 87 milyon TL) ödeyeceği ifade ediliyor.

ALMANYA'NIN EN İYİ ÇAYLAĞI

Stuttgart formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atan Ozan Kabak, Bundesliga yönetimi tarafından 'sezonun en iyi çaylak futbolcusu' ödülüne layık görülmüştü.

BundesligaStuttgartEuroMonacoGalatasaray


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