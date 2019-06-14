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Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe açıklaması

Fenerbahçe, geçmiş sezonlarda takımın formasını giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi için görüşmelerini sürdürüyor. Milli futbolcu Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" iafdelerine yer verdi..

Spor / 14 Haziran 2019 Cuma 23:10
Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe açıklaması

FB TV'ye telefonla bağlanan milli futbolcu Emre Belözoğlu, 'Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Semih (Özsoy) ağabey de vardı.' dedi.

'YOLLARIMIZ TEKRAR KESİŞİRSE FENERBAHÇE'NİN...'

Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde de takımdan ayrıldıktan sonra da her zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gönülden hissettiğini belirten Emre Belözoğlu, 'Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli forma gibi Fenerbahçe formasını taşımak en büyük şereftir.' ifadelerini kullandı.

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