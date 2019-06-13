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TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beIN Sports ile ilgili çıkan iddialara yanıt geldi.

Spor / 13 Haziran 2019 Perşembe 17:50
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde kamuoyunda iş ortağımız Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır.

beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports'un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

Spor TotoSpor Toto Süper Lig


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