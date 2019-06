A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, müşteki Kaya Çilingiroğlu'nun avukatı tarafından 19 Ocak'ta Beşiktaş Spor Kulübü'nü çalıştıran Şenol Güneş'in sosyal medya üzerinden müvekkiline karşı hakaret ettiğine dair şikayette bulunduğu anlatıldı.



Takipsizlik kararında, bu kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Şenol Güneş'in, "Hakkımda şikayetçi olan Kaya Çilingiroğlu'nu bir spor kanalında yorum yapan şahıs olarak tanırım. Beşiktaş ile Akhisar Spor arasında geçen bir karşılaşma sonunda spor kanalında şahsıma ve görev yaptığım Beşiktaş Kulübüne yakışmayacak şekilde konuşmalar yaptığını gördüm. Benimle doğrudan ilgisi olmayan şeyleri, sanki benim tarafımdan söylenmiş gibi konuşmalar yaptığını gördüm ve buna üzüldüm." dediği belirtildi.



İfadesinde, bu konuşmalara karşı cevap niteliğinde, kimseyi kötülemeyen ve aşağılamayan duygu ve düşüncelerini açıkladığını aktaran Güneş'in, "Ben doğrudan müştekiyi hedef alarak ismini hiç anmadım. Televizyon kanallarında gerçekleri yansıtmayan yapılması nedeniyle ben eleştiride bulundum. Benim herhangi bir kimseye karşı bir kinim, düşmanlığım yoktur. Söylediklerimin hepsi eleştiri mahiyetindedir. Suç kastı da yoktur." şeklinde savunma yaptığı aktarıldı.



Takipsizlik kararında, müşteki Çilingiroğlu'nun avukatına, beyanı alınması amacıyla getirilmesinin gerektiği, getirilmediği takdirde toplanan delillere göre soruşturmanın sonuçlandırılacağına dair tebligat yapıldığı, ancak Çilingiroğlu'nun gelmediği için beyanının alınamadığı belirtildi.



Şenol Güneş'in söz konusu konuşmasında kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiği aktarılan takipsizlik kararında, konuşmasının hiçbir yerinde müştekinin ismini zikretmediği, konuşmasındaki sözlerin de hakaret kastı taşımadığı ve eleştiri mahiyetinde olduğu vurgulandı.



Takipsizlik kararında, Şenol Güneş hakkında bu nedenle "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.



Öte yandan, müşteki Kaya Çilingiroğlu'nun avukatı Polat Dilli'nin, takipsizlik kararına yönelik itirazda bulunduğu öğrenildi.