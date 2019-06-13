Beyaz Gazete Ana Sayfa

Avni Yıldırım'ın yeni maç tarihi belli oldu

WBC Süper Orta Sıklet dünya şampiyonluk maçında skandal bir karar sonrası ABD hakem heyeti tarafından yenilen Avni Yıldırım, yeni kontratın ardından ilk maçına çıkıyor.

Spor / 13 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Avni Yıldırım'ın yeni maç tarihi belli oldu

Anthony Dirrel ile yarıda kalan maçın ardından puanla mağlup olan Sivaslı boksör Avni Yıldırım, Deontay Wilder - Luis Ortiz rövanşının bulunduğu gecede ringe çıkacak. Wilder - Ortiz gecesi ana maç olacak bir diğer karşılaşma ise Anthony Dirrell - David Benavidez mecburi WBC Süper Orta Sıklet dünya şampiyonluk karşılaşması olacak. Avni ile maçında şampiyon ilan edilen Amerikalı Dirrell, Meksikalı Benavidez ile mücadele edecek.

Avni Yıldırım hemen bu dev maçın öncesinde ringdeki yerini alacak. Avni'nin yeni rakibi ise henüz belli olmadı. Yakın zamanda açıklanacak. Avni Yıldırım daha sonra da Dirrell - Benavidez maçının galibi ile dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Karşılaşmaların 29 Eylül Pazar günü yapılacak. Cumartesiyi pazara bağlayan gecenin sabahında yapılacak büyük şölen için geri sayım yakın zamanda başlatılacak. Maçlar ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

Los AngelesBoksörŞampiyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar