Türk futbolunda deprem! 'Yayıncı kuruluş çekiliyor'

Başkanlık seçimi sonrası konuşan Kulluk'un beIN SPORTS açıklamaları şu şekilde:



"Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlar da çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp için de geçerli"



MEVCUT ANLAŞMA 2021/22 SEZONU SONUNA KADAR



Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digitürk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle 500 milyon dolar(+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı. Güncel anlaşmaya göre 2021/22 sezonu sonuna kadar Süper Lig'in yayın hakları Digitürk'te bulunuyor.