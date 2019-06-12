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Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da prensipte anlaşma sağlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Spor / 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

Geçen sezon Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ın 6 milyon Euro'luk transfer bütçesinin yanında, kendisi ve ekibine ödenecek rakam konusunda da sarı-kırmızılı yönetimle kesin anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın'ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, elde edilecek başarıya göre verilecek ücret konusunda yukarı çıkılabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'deki 2 sezonda daha önce 2 teknik adamla çalışmıştı.

Sergen YalçınYeni Malatyaspor


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