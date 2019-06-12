BJK TV kapatılıyor

Beşiktaş yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedileceği duyuruldu.



YOUTUBE ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK



Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.



'BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR'



Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, 'Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor' diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.



Siyah-Beyazlı kulüpte uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyor. Kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.



BJK TV ESKİ ÇALIŞANI TWITTER'DAN DUYURDU



Kulüp televizyonunda daha önce çalışan Selen Yakıcı kanalın kapandığını twitter hesabından duyurdu. Yakıcı 'Bjktv ilk okulum ilk göz ağrım iyi ki yollarımız kesişti zamanında ama dönem djital devri artık hayırlısı olsun bundan sonrası' ifadelerini kullandı.





