Samsunspor'da İrfan Buz dönemi

Yılport Samsunspor, prensipte anlaştığı Teknik Direktör İrfan Buz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninden önce açıklamalarda bulunan Genel Menajer Mustafa Aztopal, böylesine deneyimli ve Samsunspor projesine yürekten inanan, kendileriyle birlikte olmayı kabul eden değerli bir teknik adamla sözleşme imzalayacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.



“Kendisine inanıyoruz”



İrfan Buz’a inandıklarını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar ise, “Yakından tanıdığım İrfan hocamla gerek kurslarda gerekse çalıştırdığı takımlarda zaman zaman birlikte olduk. Kendisine inanıyoruz. Çünkü çalıştığı kulüplere hep bir ivme kazandırmış, etik değerleri öne alarak çalışmış, dürüst, çalışkan, kişiliğine sonuna kadar inandığımız bir hocamızdır. Anlaşmamız 3 yıllık ama inşallah daha uzun yıllar çalışmayı arzu ediyoruz. Onun deneyimlerinin, çalışkanlığının bizim Samsunspor camiasına ve futbol kültürüne uyduğuna inanıyorum” diye konuştu.



“Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum”



İmza töreninde açıklamalarda bulunan İrfan Buz, vizyonlu ve iddialı bir takım çalıştırmak isteğini, kariyer planlamalarını hep önde tuttuğunu kaydetti.



Samsunspor’un mazisini çok iyi bilmenin gerektiğini ve büyük Samsunspor taraftarlarının önünde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Buz, “Bunları idrak ederek buraya geldim. Hedeflerim çok nettir. Yüksel Yıldırım ve İsmail Uyanık’ın vizyon açısından, kendimizle alakalı örtüşen bir görüntü olduğu için seve seve kabul ettim. Tabii ki bu adımı attığınızda sorularda ortaya çıkabilir. Ancak söz konusu Samsunspor. Kesinlikle bulunduğu konumdan çıkması gereken bir camia ve vizyonu da önde olduğu için seve seve kabul ettim. Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Samsunspor’u ileride Süper Lig’de göreceğiz”



Konuşurken sakin bir yapısının olduğunu ancak sahada öyle olmadığını ifade eden Buz, şöyle devam etti: “Ben yaşayan bir teknik adamım. Taraftarlarımla birlikte, kulübümle birlikte aidiyet duygusunu her zaman ön plana koymuş bir insanım. Takım ruhunun çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. Çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bütün bu birikimlerimi Samsunspor’a vermek istiyorum. Hedeflerim nettir. Oynatacağım futbol da net. İddialı bir şekilde geliyoruz. İnşallah hep birlikte bu güzel Samsunspor’u ileride Süper Lig’de göreceğiz. Bunu aynı şekilde Malatya’da yaşadım. Çok farklı zor şartlar altında yaptık bazı şeyleri. Bunları yaşadığım için hangi parametrelerin olması gerektirdiğini de çok iyi bildiğim için bu inançla buraya geldim. İnanıyoruz ama inancı da doldurmamız gerekiyor. İyi bir kadro mühendisliği ile çalışmakla ve taraftarın bizlerle bütünleşmesiyle, yönetimimizle birlikte bunları başaracağımıza inanıyorum” dedi.



“Kuvvetli bir listemiz var”



Transfer hakkında bilgi veren Buz, “Bizim listemiz var. Yönetimimizin de listesi var. İstişare içerisinde gittiğimizde doğruyu bulma açısından çok doğru olduğunu düşünüyorum. Kuvvetli bir listemiz var. Kadro yapısını da çok fazla şişerek değil de kaliteli bir şekilde bunu götürme gerektirdiğini düşünerek çalışmaları da başlattık. Çok ta ilerledik diye düşünüyorum. Bugün bazı platonik aşkı yaşamayacaksınız. Süper Lig’den bir futbolcu getirmek istiyorsunuz. Ama adamın planı farklı. Çünkü Samsunspor’u şu anda burada görüyor. Belki yarın o futbolcu kendisi buraya gelmek isteyecek. Onu oluşturmak istiyoruz biz burada. Seçenekler arasından en iyisini seçmeye çalışacağız. O parametrelerde oyuncu seçmek durumundayız. Doğruları bulacağız inşallah” ifadelerini kullandı.



“Kadroyu düşüreceğiz”



Kadro yapısı hakkında da konuşan Buz, “Kadroyu düşüreceğiz. Kadro sayısı 30-35 olmaz. Kaliteli bir çalışma ortamında sıkıntı yaşarsınız. Futbolcularla alakalı ekibimle birlikte analizi yaptık. Kimler bize faydalı olur, olmayabilir bunlara cevap vermek durumundayız. Kadro mühendisliğini yaptığımız zaman transferlerle ilgili yönetimimizle paylaşacağız. Kadro düşürülecek. Homojenik bir kadroya sahip olmamız gerekiyor. Lider, savaşan, kaliteli futbolculara ihtiyacımız var. Bunları bir arada yapıp en iyi kadroyu bulmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.



Buz ayrıca, burada bir başarı öyküsü yazmaya geldiklerini ve kupayı kaldırmak istediklerini de sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Buz, kendisini 3 yıllığına Yılport Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Buz’un yardımcılıklarını ise kardeşi Erkan Buz, Taner Alpak, Mehmet Yıldız, Sedat Yalçın ve İsmail Aydoğdu yapacak.