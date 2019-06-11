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Kasapoğlu'ndan Milli Takım'a moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Spor / 11 Haziran 2019 Salı 16:51
Kasapoğlu'ndan Milli Takım'a moral ziyareti

Milli Takım’ın İzlanda’da havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek moral verdi.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala Milli takım kampını ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, milli takımımızın Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda’yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep baklavasını da kafileye ikram etti.

İzlandaMilli TakımTeknik DirektörCumhurbaşkanıGençlik ve Spor Bakanı


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