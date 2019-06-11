İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaştı. Millilerimiz tutuk başladığı maçta, 2-0 geriye düştü. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü alan Türkiye, ilk yarı bir gol bulmasına rağmen skoru eşitleyemedi ve mücadeleden 2-1 boynu bükük ayrıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu skorla EURO 2020 Elemeleri'nde dördüncü maçında ilk yenilgisini tattı..



Türkiye bu sonuçlar EURO 2020 elemelerinde liderliği Fransa'ya bıraktı.



EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılan A Milli Takımımız gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan milliler liderliği averajla Fransa'ya kaptırdı.



A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Gurubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir'den yoksun olarak sahaya çıkan A Milli Takımımız Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ile sahadaki yerini aldı.







İlk dakikalarda düşük bir tempoyla başlayan karşılaşma da 15. dakika sonrası tempo yükseldi. Ceza sahasının dışında Hasan Ali'nin yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kullanan İzlanda, arka direkte topu Ragnar Sigurdsson ile buluşturdu. Sigdurdsson'un kafa vuruşuyla İzlanda 21. dakikada 1-0 öne geçti. Gol sonrası da etkili oyununu sürdüren İzlanda karşılaşmanın 31. dakikasında kazandığı köşe vuruşunda ilk golün de sahibi olan Sigurdsson ikinci kez filelerimizi havalandırdı ve İzlanda'yı 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra oyuna ortak olan Milli Takımımız'ın üstüste atakları sonrası İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Dorukhan Toköz topu ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi. Karşılaşmanın ilk devresi de bu skorla tamamlandı.







Şenol Güneş ikinci yarıya Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı değişikliyle başladı. İki tarafında etkili ataklarıyla başlayan ikinci yarının ilerleyen bölümlerinde etkili olan taraf Milli Takımımız'dı özellikle Abdülkadir ve Yusuf'un oyuna dahil olması sonrası oyundaki etkinliğini artıran milliler oyunun son çeyreğini domine etse de gol bulamadı ve ikinci yarı başladığı skorla İzlanda'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Grubun diğer maçında rakibini mağlup eden Fransa 9 puan ve averajla liderliğe yükselirken aynı puanlı Türkiye ikinci, İzlanda ise 3. sırada bulunuyor.



A MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ:



Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz



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