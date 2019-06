Şenol Güneş: 2 tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız

zlanda ile oynayacağı EURO2020 elemeleri için bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız, skandal bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. Havalimanında bekletilmesinin ardından tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na yapılan çirkin hareket sonrası iki ülke arasında kriz yaşandı.



A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Reykjavik'de İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



İlk olarak sözü İrfan Can aldı ve şu açıklamalarda bulundu:



Üzücü bir olay yaşandı ama yine de bizim ülkemizin rövanşta misafirperverliğini göstereceğini düşünüyorum. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını aşacağımızı düşünüyorum.



Gerçekten çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Fransa maçından önce de ümitliydik. İzlanda maçı, Fransa maçından daha da önemli. İzlanda'yı yenip Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz.



Orta sahada da tüm takım olarak da çok değerli oyuncularımız var. Hocamız kime güvenirse onun elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Fransa'da bize görev verdi, en iyisini yapmaya çalıştık, yarın başka isimler görevlendirilirse aynısını yapacak.



'İzlandayı da yeneceğiz'



Üzücü olaylar oldu ama biz saha içine konsantre olmuş durumdayız. O olaylarla yetkililerimiz, büyüklerimiz ilgilenecektir. Fransa'yı yendik, İzlanda'yı da yeneceğimizi düşünüyorum.



Şenol Güneş: Evet, terbiyesizlik yapıldı



Antrenmana yetişmesi gereken İrfan Can'ın ardından sözü alan isim Şenol Güneş oldu. Tecrübeli teknik adam önemli değerlendirmelerde bulundu.



İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:



Oyuncularımız tam bir takım disiplini ile oynayarak ilk 3 maçta bize 9 puan kazandırdı. Bu maçta alacağımız sonuç, 2020 için bize avantaj sağlayacaktır. Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün. Büyük devletler bununla uğraşmazlar. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz.



Burada 43 yaşın üstünde olan var mı? Biz futbola insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya şampiyonasında da sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da hikayesi vardır. Ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976'da. Şehir büyümüş olabilir ama belli ki kafalar küçülmüş.



O anları anlattı



Biz neyin peşindeyiz ya? 2 tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan X-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz. Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin. Biz büyük bir milletiz ve küçük şeylerle uğraşmayız.



'Ben bunu konuşmadım'



Fikstür yapılırken, İzlanda iki maç üst üste evinde oynuyor, ben bunu konuşmadım. Niye başkasına yapılmadı? Sizi koruyorlar zaten, ben bunları konuşmadım. 6 buçuk saat yol geldik, günü devamlı yolda geçirdik. Bunu onlar da biliyorlar, planlama o şekilde yapılıyor. Yol uzadıkça, jet lag olma durumu oluyor. 2-3 saat orada kaldık. 30-40 yıl önce rakibi rahatsız etmek için yapılanlar vardı, bunları artık yapmamak lazım.



Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz.



'Bu belli ki tembihli bir şey'



Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler. Bir ülkeye giriyorsunuz, kamerayı alıyorlar, elinizdeki telefonu alıyorlar. Bu niçin alınır? Bu belli ki tembihli bir şey.



Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da var. Bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Önümüze basamaklar çıkacak, bu basamakları çıkmak da var takılıp düşmek de var. Tüm Türkiye arkamızda biliyoruz.



Sakatların son durumunu açıkladı



Emre, Hakan, Mahmut ve Dorukhan'ın son durumunu idmana bakıp değerlendireceğiz. Tüm Türkiye başarı bekliyor, biz de elimizden gelen gayreti gösterip, hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz.