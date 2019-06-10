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İzlanda'da büyük skandal!

EURO2020 Elemeleri'ndeki 4. maç için İzlanda'ya giden A Milli Takım'a pasaport girişinde adeta işkence çektirildi . A Milli Futbol Takımımız, saatlerce ülkeye alınmadı. Futbolcularımız gereksiz yere İzlanda polisi tarafından didik didik arandı.

Spor / 10 Haziran 2019 Pazartesi 00:03
İzlanda'da büyük skandal!
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

BU zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

'3 SAATTİR BEKLİYORUZ'

Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, '6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir' ifadelerini kullandı.



'BÖYLE BİR REZİLLİK YOK'

Duruma tepki gösteren Emre Belözoğlu, 'Böyle bir rezillik yok. 1,5 saattir pasaportta beklettiler. Ayıptır! Onlar ülkemize kurban olsunlar' dedi.



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