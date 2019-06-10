Beyaz Gazete Ana Sayfa

Emre Belezöğlu'na çirkin hareket

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda’ya gelen A Milli Futbol Takımı’na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı.

Spor / 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:52
Emre Belezöğlu'na çirkin hareket
Video için tıklayın

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belezöğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belezöğlu'na mikrofon gibi uzattı. Emre Belezöğlu'da şu açıklamalarda bulundu: 'Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum' dedi.

İzlanda


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar