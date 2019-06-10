Emre Belezöğlu'na çirkin hareket

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belezöğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belezöğlu'na mikrofon gibi uzattı. Emre Belezöğlu'da şu açıklamalarda bulundu: 'Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum' dedi.



