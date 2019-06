Türkiye Futbol Federasyonu 42. başkanı Nihat Özdemir!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girdi. Özdemir, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası TFF Başkanı seçildi.



TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesi şu şekilde;



Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Nuri Akın, Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop



Yedek liste



Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol



TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.



Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.



DEMİRÖREN VE GÜRELİ DÖNEMİ İBRA EDİLDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.



Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.



Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.



BAKAN KASAPOĞLU: 'ALTYAPILARIMIZI GERÇEK BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMELİYİZ'



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Türkiye olarak potansiyelimizi gösterecek ve bu global oyundaki varlığımızı artıracak yapısal değişimlere de her geçen gün daha fazla ihtiyacımız var.' dedi.



Türk futbolu adına ileriye dönük sorumluluklarının daha da arttığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, 'Futbol adına başarının sadece sportif anlamda yetmediği, strateji, yönetim, finans, pazarlama, üretim gibi endüstriyel parametrelerin öneminin her geçen gün arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sporda devrim niteliği taşıyan tesisleşme hamlelerinin yapıldığına dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:



'Bugün Avrupa'nın en modern statlarına, tesislerine sahibiz. Bu çaba, bu değişim ve dönüşüm uzak yakın herkesin dikkatini çekmektedir. Bu da iş birliği fırsatlarını her zaman gündemde tutmaktadır. Bugün Türkiye, başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda tamamında organizasyonel bakımdan kabul görüyorsa, burada ortaya konan bu çabaların katkısı da vardır. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dışarıya verdiğimiz istikrarlı ve güçlü bir ülke imajının neticeleridir. Elbette fırsatların böylesine lehimize olduğu bir dönemde, organizasyon zekasının, yeni fikirlerin ve atılımların bizim daha çok gündemimizde yer alması gerekirken, maalesef bazen kısır birtakım tartışmalarla gündemimizi, enerjimizi yormaktayız. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde camia olarak daha çok üretime, birlikte çalışma ruhuna ve başarıya odaklı stratejilere çok daha fazla zaman ayırırız. Hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük ve bizler Türkiye'nin potansiyelini bilen, buna inanan ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz. Ayrı durursak, birtakım kısır çekişmelerle vaktimizi, enerjimizi heba edersek maalesef istenilen noktaya gelemeyiz. Beraber olursak yumruk olur, daha güçlü oluruz.'



Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Yönetim hatalarıyla oluşan büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdapa dönüşmüş durumda. Futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına da uygun strateji ve planlarla mutlaka şekillendirmesi gerekiyor. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsalık anlayışıla ilkelerimizden ödün vermeden çıkmaz durumundayız, buna mecburuz. Finansal fair play şartlarına harfiyen uymalıyız. Nitelikli ve doğru yöneticiler ile birlikte bu sorunları aşmalıyız.'



Kasapoğlu, 'Milli takımımız göz bebeğimiz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için oynuyorlar. Şenol hocamızın ve futbolcularımızın bu zorlu süreci başarıyla taçlandıracaklarına gönülden inanıyoruz.' şeklinde görüşlerini aktardı.



Önümüzdeki sürecin futbolcu yetiştirme ve ihraç etme süreci olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 'Türk futbolu için markalaşmanın hızlanması ve kurumsallaşması gereken bir dönemdeyiz. Bu döneme hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz ve hep birlikte tecrübe etmek istiyoruz. Bugün seçilecek başkanımıza ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum.' diyerek konuşmasını tamamladı.



TFF BAŞKANI GÜRELİ: 'SON 4 YIL İÇİNDE TFF KENDİ ÖZ KAYNAĞINDAN KULÜPLERİMİZE 534 MİLYON LİRA AKTARDI'



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, federasyonun son 4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardığını söyledi.



Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan başkan Güreli, eski başkan Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından 1 Mart'tan bu yana TFF Başkanlığı'nı yürüttüğünü ifade etti.



TFF'nin bir önceki seçimli genel kuruldan bu yana daima kulüplerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Güreli, 'Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimize 534 milyon lira aktardı.' dedi.



Merkez Hakem Kurulu (MHK) konusunda da görüşlerini dile getiren Güreli, şunları aktardı:



'Bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. UEFA'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabi biz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz.'



'2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz'



MHK'nin elini güçlendirmek için hakemlerin adedini artıracak yeni talimatı yayınladıklarını hatırlatan Hüsnü Güreli, 'Bu sayede genç hakemler de bu sisteme dahil olacak. Buradaki rekabet muhakkak ki sisteme olumlu yansıyacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Takım için Türkiye'nin en önemli hocalarından Şenol Güneş ile anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, 'Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz.' diye konuştu.



Kulüplerin finansal problemleri



Başkan Güreli, Türk kulüplerinin finansal problemlerine çözüm olmak adına finansal fair play ve lisans talimatını hazırladıklarını ifade etti. Güreli, şöyle devam etti:



'Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal fair play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF Statüsü'nde Bankalar Birliğinin bizden istediği değişiklikleri yaptık.'



TFF Başkanı Hüsnü Güreli, konuşmasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Kupası'na ismini veren Ziraat Bankası ve TFF'nin sponsorlarına teşekkür etti.



ALİ KOÇ: 'TÜRK FUTBOLUNUN ACİL PROBLEMLERİ VAR'



Fenerbahçe Ali Koç ise kürsüye çıkarak şu konuşmayı yaptı. Ali Koç'un açıklamaları şöyle:



'Her yeni başlangıç bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içindeki sıkıntılara değindik. Biraz önce bakanımız eksik kaldığımız, düzeltmemiz gereken tarafları anlattı, doğru. UEFA temsilcisi tesislerimizden bahsetti; ama gönül ister ki Türk futbolun ne kadar futbolcu yetiştirdiğinden, altyapı sisteminden, Avrupa başarılarından bahsetsin. Tesislerden bahsedebildi sadece.



Türk futbolunun çok acil problemleri var.. Bu kadar lüks binalardan çok daha önemli sorunlarımız var. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil. Avrupa ile aramız açılıyor. Mali yapı ortada. Deniz bitti. Nasıl bunu çözeceğiz bilmiyorum, inşallah bu yeniden yapılandırma en kısa zamanda olur.



Bizim ve Trabzonspor'un Avrupa için bir görüşmesi olacak. İnşallah bu görüşmelerden olumlu sonuç alabiliriz. Türkiye'de adil bir rekabet ortamının olması için bu seçimi son şans olarak görüyoruz. UEFA Haziran sonuna kadar süre verdi, inşallah en kısa sürede bunu tamamlayabiliriz.



Eski milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları tazmiinat ödememe hakkı veririrken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?



Genç oyunculara en az süre veren ülkeyiz. Buna mukabil en yeni statlara sahibiz, bakanımızın belirttiği gibi. Ciddi sorun var. Bu federasyonu biz son şans olarak görüyoruz. İnşallah bunu değerlendirirsiniz.



Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tekerleği yeniden icat etmenin anlamı yok. Bizden öndeki ülkeleri örnek alıp onları uyarlamamız yeterli.'



ALMASINI SAĞLAKMAK'



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan seçimli genel kuruluna tek başkan adayı olarak giren Nihat Özdemir, 'Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır' dedi.



Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına bir önceki dönemde başkanlık yapan Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı.



İlk spor yöneticiliğine Ankaragücü'nde başladığını, Fenerbahçe'de uzun yıllar görev aldığını ve TFF'de de 4 yıl başkan vekilliği yaptığını hatırlatan Özdemir, 'Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için federasyon başkanlığına aday olarak sizlerin huzurundayım.' ifadelerini kullandı.



'Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır. Futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol ikilimi için 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim.' sözlerini kullanan Nihat Özdemir şu ifadeleri kaydetti:



'Tecrübemle, bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol her toplum için milli bir değerdir. Bu değeri de korumamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken, adil olmaktan geçer. Rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için de öncelikle Türk futbol ailesine sağ duyuya çağırıyorum. Yeni dönemle, yeni milli ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan milli birlik ve beraberliği en güçlü şekilde yaşatmamız gerekiyor. Hedefimiz Türk futbolunu yukarılar çıkarmak ve istikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak olacaktır. Daha başarılı bir Türk futbolu için omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım.'



Futbol ailesi olarak, federasyon dışındaki tüm liglerdeki kulüpler birlikleri ile ortak paydaşları bulunduğunun da altını çizen Nihat Özdemir, şöyle konuştu:



'Bu paydaşlarla çok iyi diyaloglar sürdürerek görevimize devam etmek istiyoruz. Mutlak suretle kurumsal çalışma düzeni bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Tüm kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmasına büyük önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim kurulları Beylerbeyi tesislerimizde hizmet vermeye devam edecektir. Kulüp lisans kurulunda da gerekli reformlar için tüzük değişiklikliklerini hazırladık. Burada sizlerin onayına sunarak gerekli tasdiki almış bulunmaktayız. Kurullarımızdaki arkadaşlarımızı seçerken en önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Layık arkadaşlarımızı bu görevlere getireceğiz. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için yeni komiteler kurarak etkin bir çalışma ortamı oluşturacağız. UEFA'daki gibi yeni bir organizasyon şemasıyla yola devam etmek istiyoruz. Komitelerimizi oluşturacağız, hiçbir şekilde günlük işlere karışmayacak profesyonel arkadaşlarımız olacak. MHK ve kulüp lisans kurulunda da reformları yapmamızın da şart olduğunu biliyorum. Beş büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de bir komiteyi kurmayı planlıyoruz. Bu komiteye yönetim kurulumuzdan, MHK'den, profesyonel arkadaşlarımızdan, kulüp lisans temsilcilerimizden hatta basınımızdan da değerli arkadaşları almayı planlamaktayız. Bu komitenin raporuna göre de MHK'nin 3 yıllık master planını yapıp, bunu kamuoyuna sunmayı hedeflemekteyiz.'