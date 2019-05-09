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Trabzonspor baharı yaşıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bahar havası yaşıyor. Bordo-mavililer mart, nisan ve mayıs aylarında oynadığı 8 maçı kaybetmedi.

Spor / 09 Mayıs 2019 Perşembe 11:22
Trabzonspor baharı yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor 56 puanla 4. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyerek gözünü üst basamaklara doğru diken bordo-mavili takımda bahar havası yaşıyor. Trabzonspor mart, nisan ve mayıs aylarında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu aylarda hanesine 20 puan yazdıran Karadeniz ekibi bahar mevsiminde önemli bir çıkışa imza attı.

BAHAR'DA EVİNDE KAZANDI

Trabzonspor, mart, nisan ve mayıs aylarında evinde oynadığı maçların tamamını kazandı. Karadeniz ekibi bahar'da oynadığı 8 maçın 4'ü iç sahada 4'nü ise dış sahada oynadı. Bordo-mavililer evinde oynadığı 4 maçı kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçtan ise 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer 4 mart'ta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 8 mart'ta sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken, 16 mart'ta ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'la geçti. 5 nisan'da Antalyaspor'u evinde 4-1'le geçen Trabzonspor, 12 nisan'da deplasmanda Bursaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. 20 nisan'da evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederken, 27 nisan'da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 6 mayıs'ta ise sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

TrabzonsporFenerbahçeBahar HavasıBeraberlikKaradeniz


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