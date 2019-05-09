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TFF 3. Lig'de play-off heyecanı

Gruplarda yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Spor / 09 Mayıs 2019 Perşembe 11:06
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off'lar yarın başlayacak.

Ligde 3 grupta 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor, Tire 1922, Ergene Velimeşespor ve Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka ve Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Yeni Çorumspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor ve Karacabey Belediyespor TFF 2. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Yarı final ilk maçları yarın, rövanşları ise 15 Mayıs Çarşamba günü, final müsabakaları da 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Her gruptan bir takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig'de tamamı yarın yapılacak yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

1. Grup:

16.00 Nevşehir Belediyespor-Tire 1922 (Nevşehir Gazi)

16.30 Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor (Ergene Velimeşe)

2. Grup:

15.00 Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

20.30 Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)

3. Grup:

16.00 Yeni Çorumspor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

BelediyesporNazilli BelediyesporÇorumsporKarşıyakaKocaelispor


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