Fatih Terim gönülleri fethetti!

Deneyimli teknik adam TFF'ye açtığı tazminat davasını kazanmış ve alacağı parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.



Avukatı aracılığıyla kazandığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Terim, dediğini yaptı.







Ensonhaber'in haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, dün itibariyle 5.2 milyon TL'nin nakit olarak Çocuk Esigeme Kurumu'nun hesabına yatırıldığını ifade etti. Bu bağış aynı zamanda kuruma yapılan en büyük yardım olarak da kayıtlara geçti.



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