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Fatih Terim gönülleri fethetti!

Fatih Terim, TFF'den aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in A Milli Takım'daki görevine son verdikten sonra, Terim'le davalık olmuştu..

Spor / 09 Mayıs 2019 Perşembe 15:28
Fatih Terim gönülleri fethetti!

Deneyimli teknik adam TFF'ye açtığı tazminat davasını kazanmış ve alacağı parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.

Avukatı aracılığıyla kazandığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Terim, dediğini yaptı.



Ensonhaber'in haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, dün itibariyle 5.2 milyon TL'nin nakit olarak Çocuk Esigeme Kurumu'nun hesabına yatırıldığını ifade etti. Bu bağış aynı zamanda kuruma yapılan en büyük yardım olarak da kayıtlara geçti.

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